Spektakulärer Verkehrsunfall in Baden

Wie die Stadtpolizei Baden informiert, fuhr am Montag, 27. März, ein 44-jähriger Badener gegen 6.30 Uhr mit seinem Pkw in Baden, von Tribuswinkel kommend, auf der Waltersdorfer Straße. In einem Moment der Unachtsamkeit stieß er gegen das Brückengeländer der Brücke über den Wr. Neustädter Kanal und überschlug sich dadurch mit dem Fahrzeug.

„Zum Glück wurde der Lenker dabei nicht verletzt, er lehnte eine Mitfahrt ins Krankenhaus ab. An Pkw und Brückengeländer entstand schwerer Sachschaden“, berichtet Stadtpolizeikommandant Walter Santin ein einer Aussendung.

