Bèla Barènyi: Urvater des „Käfers“ aus Hirtenberg

Foto: NOEN

Wenn man sich so durch Stammtischrunden fragt, wer eigentlich der Erfinder, Konstrukteur, des „VW Käfers“, war, antwortet die Mehrheit meist Ferdinand Porsche oder Hans und Erich Ledwinka und manche meinen auch Josef Ganz. Fragt man im Triestingtal, besonders in der Marktgemeinde Hirtenberg über den Urvater des „Wagens des Volkes“ nach, hört man einen ganz anderen Namen: „Bèla Barènyi“ sei es gewesen, ein echter Hirtenberger mit Treibstoff in den Adern, und mit einem technischen „Superhirn“ ausgestattet.

Auf dem Weg zur Arbeit mit einer Puch 250. / Der Mercedes K-55, ein 1959 von Bèla Barènyi entwickeltes Sicherheits-Auto. Foto: Collagen: Dietmar Holzinger

Wohlbehütet kam am 1. März 1907 Bèla Barènyi in der „Villa am Bach“ – ein märchenhaftes Baujuwel an der Triesting – zur Welt. Sein Vater Eugen Barènyi war Professor an der Militär-Realschule in Bad Fischau, seine Mutter Maria stammte aus der schwer reichen Industriellen-Familie Keller (Munitionsfabriken in Hirtenberg & Enzesfeld /spätere Bezeichnung HP, KROMAG, ENZ-CARO).

„Bèla“ (ungarisch, „der Edle“) ging seine eigenen Wege: Technisch geprägt durch die Munitions-, bzw. Metallfabriken seiner Verwandtschaft, grübelte er von klein auf über Automobile der Zukunft nach. Vater Eugen, der Herr Professor, schaute schon, dass der begabte Bèla die richtige Bildung bekam.

Seinen schulischen Abschluss absolvierte er an der „Lehranstalt für Maschinenbau & Elektronik“ in Wien – für seine Abschlussarbeit wählte er den Titel „Kommender Volkswagen mit optimaler Triebwerkskombination“. Die Arbeit entstand so um 1925/26, auch von Barènyi angefertigte Skizzen über den „Ur-Käfer“ bezeugen, dass er einige Jahre bei der Planung des VWs voraus war. Aber wie es so ist, ein typisches Erfinderschicksal ereilte auch Bèla Barènyi! 1934 wurde Ferdinand Porsche vom Reichsverband der deutschen Autoindustrie (RDA) für die Entwicklung des „Volkswagen“ beauftragt…

Bèla Barènyi hatte 2.500 Patente und war Erfinder der Knautschzone: Ab 1928 sammelte er Berufserfahrung bei Steyr – Austro Fiat – Adlerwerke – ab 1939 war er dann Forschungsingenieur bei Mercedes-Benz in Stuttgart. Bèla Barènyi war der Erfinder der „Knautschzone“, das Patent wurde ihm am 28. August 1952 zugeteilt.

Bèla kehrte immer wieder in seinen Geburtsort Hirtenberg sowie nach Baden, wo seine Ahnen ebenfalls einen pompösen Wohnsitz hatten, zurück. Der Automobil-Professor Barènyi verstarb 90-jährig, am 30. Mai 1997 in Böblingen/BRD.

