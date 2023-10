Sophie Reyer- Grenzgängerin und Guinness Weltrekord verdächtig

Grenzen und Abgründe ausloten, erfahren und neu zu denken ist Sophie Reyers kreativer Antrieb. Starke wie gebrochene Frauencharaktere dominieren ihr Werk, zumindest in ihren Romanen – oder wird man nicht erst stark wenn man einmal gebrochen wurde? Durch das Feuer geht? Katharsis durchlebt. „Am Ende und am Anfang, da ist immer eines: Brennen“, beginnt Sophie Reyer ihren Roman „1431“ über Jean d' Arc, mit dem sie, wie zuvor schon für „Mutter brennt“, für den Buchpreis nominiert wurde. Dieses „Brennen“ lodert auch in Amelia in „Das stumme Tal“. Oder in der „Wilderin“, Heldin ihres jüngsten großen Romanwurfes, der seit Erscheinen beim deutschen Emons Verlag zu Jahresbeginn stolze 3.000 mal über den Ladentisch wanderte – für einen historischen Frauenroman mit mystischen Klängen ein Bestseller.

Diese grenzgängerische Auseinandersetzung mit dem Frausein gilt auch für den eben erscheinenden Roman „Merlins Tochter“ (Edition Keiper) und ist eines von Sophie Reyers Lebensthemen. Autobiographische Züge stecken in allen ihren Figuren.

Über 12 Publikationen in 12 Monaten

So viele Geschichten stecken in Sophie Reyer, dass sie für 100 Leben kaum ausreichen. Über ein Dutzend Publikationen aus ihrer Feder quer durch alle Genres erscheinen alleine in diesem Jahr. Ganz zu schweigen von ihren Theatertexten, an denen das Kreativbündel fortwährend parallel arbeitet. Zuletzt uraufgeführt: „L.I.F.E“ von Chris Haring im Burgtheater beim Wiener Impulstanz Festival, „Vulgo“ im steirischen „Stiegler Haus“ (Regie: August Schmölzer) und „Sterne“ im Theater am Lend in Graz, wo Reyer auch erfolgreich Komposition studiert hat, ihre weitere Leidenschaft, zusammen mit Film und Illustration.

Ob Prosa, Gedichte, Libretto oder Essay: Für ihre Vielzahl an veröffentlichten Titeln - insgesamt bereits 132 eigene Bücher von Roman bis Lyrik, 18 Theaterstücke, 4 Hörspiele sowie Beiträge in rund 50 Anthologien und Sammelbänden – wird diese anspruchsvolle, vielseitige Schriftstellerin bereits für einen Eintrag ins „Guinness Book Of World Records“ gehandelt, als jüngste Autorin mit diesem enormen Output. Ihr Werk weiß dabei gekonnt zwischen den Genres und Stilen zu wechseln, quer durch alle Altersgruppen.

Stark und fragil zugleich ist Sophie Reyer, hinter deren großen Augen soviel Neugier steckt – für alles Sagenhafte in Natur und Mensch, für alles Realistische im Verträumten, für richtig harte Schicksale, für historische Begebenheiten, in denen es hinter jeder Ecke ein Geheimnis zu lüften gilt, während sie die Geheimnisse wie Realismen der „Biomacht“ zu einem weiteren zentralen Thema gestaltet und aufarbeitet. Oder sich in ihrem neuen, unheimlichen Stadtführer „Lost & Dark Places Wien“ zu düsteren, historischen Orten begibt.

Da Gegensätze Sophie Reyers Werk wie ihre Persönlichkeit prägen, darf darin auch das Spielerische, das Träumen Platz haben. Mit Leichtigkeit kann sie neben der Entstehung eines harten Werkes zum Thema Missbrauch wie „Ein Schrei Meiner“ wunderbare Märchenwelten wie „Lilis Tiere“ oder ihre mitreißenden Nacherzählungen von E.T.A. Hoffmanns „Die Königsbraut & Das fremde Kind“ verfassen. Letzteres wurde gerade von ihr bei der „Herbstlese 2023“ in Bad Schallerbach präsentiert.

Märchen haben Sophie Reyer immer fasziniert. So ist auch der Held ihrer Kindheit kein Geringerer als der Meister der Phantastik Wolfgang Hohlbein, der neben Umberto Eco oder William Blake zu ihren Inspirationen zählt. Ihre Bücher werden von Zeichnern wie Poul Dohle („E.T.A. Hoffmann - Erzählungen“), Harald Häuser („Biomacht - ein Referenzuniversum“) oder Petrus Akkordeon („Hannah Einhorn, „Vampirgirl“) meisterhaft bebildert. Gerade wird die Zusammenarbeit auch um einen Puppenbauer erweitert. Wobei die „Wuliane“ die auch zu einem in Deutschland beliebten Kindertheaterstück wurden, einen besonderen Platz in Reyers großem wie verwinkelten und verwilderten Herzen einnehmen.

Reyers Bücher bestechen durch Vielseitigkeit und Fantasie quer durch alle Genres – hier ein Auszug ihres Rekord verdächtigen Werkes aus allein den letzten drei Jahren. Foto: Wolfgang Liemberger

NÖN: Wie hat sich Ihre Leidenschaft fürs Schreiben entwickelt?

Sophie Reyer: Ich glaube, die hab ich irgendwie mitgebracht, auf jeden Fall sitzt sie sehr sehr tief. Ich weiß noch, dass ich als Kind Wörter gesammelt habe – mit zwei hab ich das Wort „Zahnprobleme“ gesagt und mit drei das Wort „Kondensstreifen“- diese Verbindung aus Körper, Klang und Ding, das hat mich immer fasziniert.

Wann war der Moment, wo Sie sich entschieden haben, als Schriftstellerin tätig zu sein?

Reyer: Schreiben hat immer zu mir gehört, wie atmen, ich hab nie darüber nachgedacht. Ich habe immer geschrieben und als ich 19 war wollte dann jemand publizieren und ich habe es gemacht.

Wie entstehen Ihre Texte, wie lange brauchen Sie für ein Buch?

Reyer: Das ist sehr unterschiedlich. Romane brauchen viel Recherche, da lese ich oder gehe in Museen oder an spezielle Orte. Lyrik ist wieder sehr spontan und entsteht nebenbei, während dem Spazierengehen oder im Träumen .... Ich denke, ich brauche insgesamt zwischen ein paar Wochen und einem halben Jahr für ein Buch.

Wie schaffen Sie es, in kurzer Zeit so viele Werke zu verfassen?

Reyer: Dadurch, dass ich seit vielen Jahren immer schreibe, habe ich eine gewisse Technik, auf die ich zurückgreifen kann.

Was war Ihr Beweggrund, sich in Baden niederzulassen?

Reyer: Ich wollte zum einen näher an meinem neuen Arbeitsplatz sein und zum anderen einfach einen Garten haben.

Was möchten Sie mit Ihrer Literatur bewirken?

Reyer: Ich wünsche mir, dass sie den Menschen hilft, in ihre Abgründe zu sehen und sie zu verwandeln.

Sie haben auch Komposition studiert – haben Sie vor, sich dem wieder mehr zu widmen?

Reyer: Ja, ich komponiere immer wieder. Nicht viel, aber es ist wichtig für mich. Während des Studiums habe ich viel komponiert, insgesamt sicher so um die 40 bis 50 Werke, aber die meisten waren eher Übungen.

Was möchten Sie Studenten an der PH NÖ vermitteln?

Reyer: Ich will ihnen beibringen, dass sie freier denken lernen, dass in der Kreativität alles erlaubt ist und dass man in der Kunst die Regeln nur lernt, damit man sie richtig – und auf individuelle Art und Weise brechen oder neu denken kann.

Zur Person Sophie Reyer

Sophie (Anna) Reyer , geboren am 20.12.1984 in Wien. „Master of Arts“ in Komposition/ Musiktheater 2010 sowie Diplom in „Szenisch Schreiben“ in Graz 2010.

2011-2014 Studium an der Kunsthochschule für Film und Medien in Köln.

Lehrauftrag zum Thema „Performanz und Biomacht“, Theater- Film und Medienwissenschaft Wien 2015. Lehrgangsleitung der Wiener Schreibpädagogik mit Barbara Rieger seit 2016.

Seit 2017 Doktor der Philosophie mit der Arbeit „Performanz und Biomacht“ (Angewandte, Wien).

Seit 2022 ist sie Lehrende an der Pädagogischen Hochschule NÖ in Baden.