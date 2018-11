Anlässlich des 100. Todestags von Victor Adler war Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler (SPÖ) im Wiener Bruno Kreisky-Forum für internationalen Dialog Podiumsgast bei einer Veranstaltung.

Stadtchef Andreas Babler mit Diskussionsleiter Robert Misik. | Stadtgemeinde Traiskirchen

"Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, diesen Abend durch einige Beiträge mitzugestalten. Schön war auch, dass so viele gekommen waren und der Saal so voll war", so Babler, der Victor Adler als einen "der ganz Großen" bezeichnet.

Babler mit Journalist und Diskussionsleiter Robert Misik und der Generalsekretärin des Kreisky-Forums, Gertraud Auer Borea d’Olmo. | Stadtgemeinde Traiskirchen

Der 1852 in Prag geborene Victor Adler war Arzt, Journalist und Politiker und gilt als Begründer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei.