Bad Vöslau: 2 Verletzte nach schwerem Unfall .

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Vöslau wurde zu einem schweren Verkehrsunfall am Autobahnzubringer in Bad Vöslau alarmiert. Ein stadteinwärts fahrender Pkw kam Montagmittag in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, durchschlug einen Wildschutzzaun und flog gute einhundert Meter durch die Luft, ehe er in einem Entwässerungsgraben zum Stehen kam.