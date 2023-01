Pass Egal Wahl: Ein Zeichen setzen - was sagen die Parteien dazu?

Werbung

lm Bezirk Baden beträgt der Anteil der Nichtwahlberechtigten im Wahlalter 14,8 Prozent. „Wenn Menschen die bereits jahrelang hier leben, nicht wählen dürfen, ist das für die Integration, für die Wahrnehmung der Interessen dieser Gruppe und für die Demokratie an sich abträglich. Weil: Demokratie lebt von Beteiligung“, sagt Lisa Sterzinger von der Initiative #zusammenHalt NÖ.

Um auf dieses Demokratiedefizit aufmerksam zu machen, findet heuer im Vorfeld der Niederösterreichischen Landtagswahl eine „Pass Egal Wahl“ in mehreren niederösterreichischen Gemeinden statt.

Die Irakerinnen Emel und Tamara, 35 und 17 Jahre alt, leben seit 7 Jahren in Baden. Foto: Gundi Dick

Konkret laden die Initiatorinnen in sieben Gemeinden, darunter in Baden und Bad Vöslau, zur symbolischen Landtagswahl ein. In Bad Vöslau findet die „Pass Egal Wahl“ am 14. Jänner von 9 bis 13 Uhr am Platz vor der Volksbank, Schlossplatz 4 statt. In Baden können Nicht-Österreicher und solidarische Österreicher am 21. Jänner zwischen 9 und 14 Uhr am Rathausplatz eine Stimme abgeben.

Sterzinger fordert gemeinsam mit anderen Vereinen und Initiativen „dass alle Menschen, die seit mindestens fünf Jahren in Niederösterreich ihren Lebensmittelpunkt und Hauptwohnsitz haben, die hier arbeiten, Steuern zahlen und Zeit hatten, sich mit der politischen Situation vertraut zu machen, in Zukunft an Wahlen teilnehmen dürfen.“

„Ich werde im nächsten Jahr meinen Lehrabschluss als Zahnarzthelferin machen. In Österreich ist meine Zukunft. Deshalb ist es mir wichtig, mitzubestimmen.“

Tamara

Tamara 17, seit bald acht Jahren Badenerin mit irakischen Wurzeln, beteiligte sich schon anlässlich der Bundespräsidentenwahl im Oktober als Wählerin und Aktivistin bei der „Pass Egal Wahl“: „Ich werde im nächsten Jahr meinen Lehrabschluss als Zahnarzthelferin machen. In Österreich ist meine Zukunft. Deshalb ist es mir wichtig, mitzubestimmen.“ Sie weiß: Wer wählen kann und wählen geht, bestimmt die niederösterreichische Landespolitik der nächsten fünf Jahre mit. Sie hofft auf eine rege Teilnahme an der „Pass Egal Wahl“, damit viele ein Zeichen setzen, das Wahlrecht zu ändern.

ÖVP-Bezirkschef Christoph Kainz sieht „derzeit keinen Veränderungsbedarf“. Es gebe gesetzliche Vorgaben. „Das Wichtigste ist zweifellos: die österreichische Staatsbürgerschaft als Voraussetzung für die Möglichkeit der Stimmabgabe, sowie der ordentliche Wohnsitz in NÖ.“

Helga Krismer von den Grünen kann sich eine Änderung vorstellen. Sie erachtet „die Möglichkeit der Staatsbürgerschaft für hier geborene Kinder als noch wichtiger, wenn die Eltern eine Arbeitserlaubnis haben“.

„Wer in Österreich seinen Lebensmittelpunkt hat, hier arbeitet und Steuern zahlt, sollte auch mit bestimmen können. Das gilt vor allem für EU-Bürger, die ja zu den größten Zuwanderer-Gruppen zählen“

Helmut Hofer-Gruber, NEOS

„Wir sehen hier keinerlei Änderungsbedarf“, kontert Peter Gerstner von der FPÖ. Beim Wahlrecht handle es sich um die höchste Errungenschaft. „Wir Freiheitlichen stehen auf dem Standpunkt, dass jemand, der Sonderrechte wie das Wahlrecht, für sich reklamieren möchte, auch zuvor entsprechende Vorleistungen zu erbringen hat.“ Das sei kein „Diskont-Artikel, den man zum Billigpreis verschleudern sollte“, so Gerstner.

„Wer in Österreich seinen Lebensmittelpunkt hat, hier arbeitet und Steuern zahlt, sollte auch mit bestimmen können. Das gilt vor allem für EU-Bürger, die ja zu den größten Zuwanderer-Gruppen zählen“, meint Helmut Hofer-Gruber von den NEOS. Unionsbürger mit Hauptwohnsitz in Österreich sollen daher – zusätzlich zum bestehenden Wahlrecht auf kommunaler Ebene – auch das Wahlrecht zu den Landtags- und Nationalratswahlen sowie zur Wahl des Bundespräsidenten erhalten, meint er.

