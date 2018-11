In der Badnerstraße 2A hat in der Vorwoche ein Bestattungsunternehmen seine Pforten eröffnet: Bei „Nuovo“ geht es allerdings weniger um traditionelle Begräbnisse, sondern um Bestattung nach den vier Elementen: Ob Berg- oder Seebestattungen, auch Baumbestattungen und Trauerfeiern für Sternenkinder werden angeboten. Ganz besonders: Aus der Asche oder dem Haar des Verstorbenen können in einem speziellen Verfahren Rubine oder Saphire hergestellt werden: So kann man seine Liebsten als Schmuck immer bei sich tragen.