Alle zehn bis 15 Jahre besteht für Gemeinden die Verpflichtung, das örtliche Raumordnungsprogramm zu überarbeiten, um dieses den laufenden Veränderungen der Stadtentwicklung anzupassen. 2016 wurde in Bad Vöslau mit einer Gesamtüberarbeitung begonnen, ein Konzept von der Liste Flammer erarbeitet und vorgestellt. Seit Monaten sorgt eben dieses in der Bevölkerung für heftige Diskussionen, betroffene Bürger der Ortsteile Vöslau, Gainfarn und Großau kündigten bereits Widerstand an, auch politisch gehen die Wogen hoch.

SPÖ-Gemeinderat Wolfgang Reiterer fasst die Probleme zusammen: „Zunächst besteht ein Informationsproblem – manchen Bürgern ist gar nicht klar, dass sie von gravierenden Änderungen betroffen sind, wie beispielsweise einer Wertminderung ihres Besitzes durch die geplante Umwidmung. Andere, die sich aktiv um Information bemühen, scheitern an den zur Verfügung gestellten Unterlagen, für die Durchschnittskenntnisse kaum ausreichen, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Das hätten die Verantwortlichen besser aufbereiten oder, besser noch, aktiv auf die Betroffenen zugehen müssen“.

Die SPÖ Bad Vöslau fordert daher, den Bebauungsplan wesentlich zu überarbeiten und erst danach wieder der Öffentlichkeit vorzulegen. „Zudem bestehen wir darauf, dass Betroffene von der Gemeinde schriftlich informiert werden und es individuelle Lösungen mit jenen braucht, die der Gefahr einer Entwertung ihres Grundstücks ausgesetzt sind“, so Reiterer.

Bürgermeister Christoph Prinz (Liste Flammer) lässt die Kritik nicht gelten: „Nicht, wie von der SPÖ suggeriert, die Liste Flammer erstellt das Raumordnungsprogramm, sondern ein seit über eineinhalb Jahren damit beschäftigtes Raumplanungsbüro. Nicht der politische Wille, sondern die Experten, die sich an Fachmeinungen und der derzeit gültigen Gesetzeslage orientieren, gestalten das Konzept“. Die Möglichkeit, dass man noch einmal bei Null beginne, sei nicht vom Tisch: „Es stehen noch einige Besprechungen mit dem Land NÖ und dem Expertengremium aus – daraufhin wird dann entschieden, ob es sinnvoll wäre, den Raumordnungsplan neu aufzulegen.“