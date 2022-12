Debut Album von Florian Hamela: Im Sog der Gitarre

Werbung

Am 20. Jänner 2023 ist es soweit: Dann wird das Debut-Album von Florian Hamela digital auf allen Streaming Plattformen veröffentlicht werden. Der junge Gitarrist lebt erst seit einem Jahr in der Kurstadt.

Er stammt aus Tulln, lebte lange Zeit in Wien und wollte vor allem eines: Musik machen. „Berufsmusiker zu werden, das ist mein Berufsziel seit 15 Jahren“, erzählt Hamela, der sich noch als Musiklehrer an zwei steirischen Musikschulen seine Brötchen verdient. „Es war mir wichtig, in einen kulturaffinen Bezirk zu ziehen“, sagt der 30-Jährige und lobt etwa den Hob i Raum in Bad Vöslau als Ort des kreativen Austausches.

Dass er von Bad Vöslau bis in die Steiermark fährt, stört ihn nicht, das Leben eines Musikers sei eben eines „on the road“. In der Volksschule lernte er Trompete, wechselte dann aber bald auf E-Bass. Die Gitarre als Instrument hat ihn seit diesem Zeitpunkt nicht mehr losgelassen. Deshalb sind die 9 Songs des Albums „ECHOES“ ein Tribut an alle Musiker, die Florian Hamela bis dato inspiriert und begeistert haben.

flohamela.bandcamp.com/album/echoes

