Es ist soweit: Die 8. Schwimmende Salon Saison im Thermalbad Vöslau wird eröffnet: Am Freitag, 28. Juni, liest Harald Schmidt, schon fast so etwas wie ein Stammgast im Thermalbad, ab 19.30 Uhr Texte von Patrick Melrose.

Der „Vöslauer der Herzen“, wie er sich selbst bezeichnet, ist inzwischen ein Fixpunkt des Literaturfestivals. Bad Vöslau dürfte es Harald Schmidt angetan haben. Der Kult-Entertainer tritt zum dritten Mal vor ausverkaufter Insel im „Schwimmenden Salon“ auf: „Ich kann nur sagen: Salzburg ist Bad Vöslau für Arme“, sagt er.

„Harald Schmidt liebt jenes Flair aus K.und K.-Nostalgie und Sommerfrische“

„Schmidt liebt jenes Flair aus K.und K.-Nostalgie und Sommerfrische“, erzählt Festivalintendantin Angelika Hager, „er hat außerdem ein totales Ösi-Faible, seine Mutter stammt aus Brünn.“

Begeistert hat Schmidt auch Ibizagate und die daraus resultierenden politischen Turbulenzen: „Bei euch passiert ja in einer Woche mehr, als bei uns in einem Jahrzehnt.“ Weil die Late-Night-Legende „provokantes Lesematerial“ braucht, habe man sich heuer für Edward St. Aubyn entschieden, einen britischen Autor, der die Abgründe der High Society schildert. „Ein literarisches Fest“, so Schmidt, „hier wird von Tablettensucht und Alkoholismus über Inzest und bodenlosem Zynismus nichts ausgelassen. Ich habe die 800 Seiten der Patrick-Melrose-Romane regelrecht verschlungen.“

Freitag, 5. Juli, folgt das komödiantische Traum-Duo Michael Maertens und Roland Koch, für das es noch wenige Karten gibt, mit einer Yasmina-Reza-Lesung, die letztes Jahr dem Schlechtwetter zum Opfer gefallen ist.