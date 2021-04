An einer stark befahrenen Kreuzung im Stadtzentrum prallten einige Minuten zuvor zwei Pkw zusammen. Die Erstversorgung und Absicherung der Unfallstelle übernahm ein Krankentransportfahrzeug des Roten Kreuz Bad Vöslau, das zufällig an der Unfallstelle vorbeikam. Drei verletzte Personen wurden gemeinsam mit dem Bad Vöslauer Rettungswagen in unterschiedliche Krankenhäuser transportiert.

Daniel Wirth

Die Bergung eines der beiden Unfallfahrzeuge übernahm im Anschluss die Bad Vöslauer Stadtfeuerwehr. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde mit einem sogenannten Rangierroller von der Kreuzung geschoben. Während der Fahrzeugbergung sorgte die Polizei für die Absicherung der Unfallstelle. Nach gut 30 Minuten konnten die beiden Feuerwehrfahrzeuge wieder einrücken.