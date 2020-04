Ein Mann und eine Frau im Alter von jeweils 19 Jahren wurden festgenommen, das Duo war geständig und gab laut Polizei bei der Einvernahme an, aus Langeweile gehandelt zu haben. Die beiden wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Durch das Feuer entstanden 35.000 Euro Sachschaden.

Dass das Gespann aufflog, lag unter anderem an der Aufnahme einer Überwachungskamera. Das entsprechende Video wurde der Polizei seitens der ÖBB übermittelt. Zu sehen waren die beiden Verdächtigen beim gemeinsamen Anzünden der Plexiglaswand einer Schautafel mittels Feuerzeug.

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung berichtete, wurde der Warteraum durch die Flammen stark in Mitleidenschaft gezogen bzw. unbenützbar. In mehreren im ersten Stock gelegenen Wohnungen dürfte indes kein Schaden entstanden sein.

Vier Menschen evakuiert

Gemeldet worden war der Brand am Donnerstag der Vorwoche kurz nach 21.00 Uhr. Vier Menschen wurden aus ihren Wohnungen in dem Objekt evakuiert, sie blieben allesamt unverletzt. Die Löscharbeiten im Warteraum waren nach etwa 30 Minuten beendet. Das Gebäude wurde danach belüftet.