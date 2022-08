Bad Vöslau feiert Stadtfest

Werbung

Als musikalisches Hauptprogramm wird „The Magic of ABBA“ die größten Hits der schwedischen Superstars in den Schlosspark bringen. "The Magic of ABBA" hat bereits in vielen Ländern Europas erfolgreiche Gastspiele gefeiert. Die perfekte Bühnenshow und erstklassige Live Performance beinhalten alle Hits und begeistern alle Generationen.

Um 10 Uhr beginnt das Stadtfest mit Musik von „Happy Hannes“, am Nachmittag spielen „Die Halfars“ und das BBV für die Besucher.

Das Fest wird auch bei leichtem Regen wie geplant durchgeführt. Nur wenn eine Unwetterwarnung die Sicherheit der Besucher betreffen würde, werde abgebrochen, heißt es seitens der Stadtgemeinde.

