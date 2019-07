Der junge Falke konnte am Boden sitzend aufgefunden werden. Da der Jungvogel sehr benommen wirkte und keinerlei Gegenwehr seinen Rettern gegenüber zeigte, wurde das Tier behutsam und mit Handschuhen aus dem Gestrüpp befreit. Auch beim Aufheben zeigte der Greifvogel untypischerweise keine große Gegenwehr. Daher wurde ein kurzer Check auf eventuelle Verletzungen von den Feuerwehrmitgliedern durchgeführt.

In der Zwischenzeit konnte das Nest der Vogelfamilie ausgemacht werden, welches sich auf einem Baum in ca. 20 Metern Höhe befand. Nach kurzer Rücksprache mit einer befreundeten Tierärztin wurde beschlossen, das apathisch wirkende Tier zunächst in eine Tierklinik zu bringen.