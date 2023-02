Top-Verbindung für Schüler & Senioren

Seit dem Fahrplanwechsel im Sommer 2020 versuchen die Verantwortlichen der Stadtgemeinde Bad Vöslau sowie das Mobilitätsmanagement Industrieviertel der NÖ. Regional, neue und bessere Verbindungen in Richtung Sooß und Baden zu erwirken.

Dies ist nun geglückt. Denn ab dem 13. Februar steht den Öffi-Nutzerinnen und Nutzern der Seniorenresidenz sowie des Bundesrealgymnasiums Gainfarn ein auf den Stundenplan besser angepasstes und erweitertes Busangebot zur Verfügung.

Die Stadtgemeinde begrüßt die Erweiterung des öffentlichen Verkehrsangebotes.

Eine Frage steht jedoch im Raum: „Wie kann man das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel für unsere Bevölkerung attraktiver machen? Unser Anliegen ist, dass immer mehr Menschen vom Auto auf die Öffis umsteigen und diese auch nützen“, sagt Markus Wertek (Liste Flammer). Der Stadtrat für Tourismus und Sport ist auch bei verkehrstechnischen Themen engagiert. Ein teilweise gratis bei der Gemeinde abzuholendes Schnupperticket für die Öffis ist bereits auf Schiene und wird im Februar umgesetzt und vergeben.

Wertek will „Öffis attraktiver machen“

„Wir möchten über den Horizont hinausdenken und keine leeren Busse mehr wahrnehmen, sondern auch verkehrstechnisch neue Linien legen und somit ein Zusammenspiel der Verkehrsteilnehmer mit den öffentlichen Beförderungsmöglichkeiten ermöglichen“, erweitert Wertek.

Für die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Bad Vöslau-Gainfarn bedeutet das nach den Semesterferien ab Montag, 13. Februar, kürzere Wartezeiten und eine zusätzliche Verbindung ab Gainfarn- Gymnasium an allen Schultagen. Das Angebot der Buslinie 301 an den Schultagen: Eine zusätzliche Busverbindung nach der fünften Unterrichtsstunde um 12.50 Uhr ab Gainfarn Gymnasium bis zum Bahnhof in Baden, nach der achten Unterrichtsstunde um 15.40 Uhr ab dem Gymnasium bis Baden Josefsplatz und nach der neunten Unterrichtsstunde um 16.25 Uhr bis ins IZ NÖ-Süd. Neu ist auch die öffentliche Anbindung der Seniorenresidenz Bad Vöslau.

Es wird täglich drei Direktverbindungen ab Bad Vöslau Josefsplatz in Richtung Baden geben: An Werktagen um 9.21 Uhr, 13.21 Uhr und 17.21 Uhr, am Samstag, Sonn- und Feiertag um 8.51 Uhr, 12.51 Uhr und 16.51 Uhr. Ebenfalls ab der Haltestelle Bad Vöslau Josefsplatz fahren ab kommenden Montag Busse in Richtung Bad Vöslau Bahnhof.

Die Fahrzeiten: An Werktagen um 9.38 Uhr, 13.38 Uhr und 17.38 Uhr, am Samstag, Sonn- und Feiertag um 9.11 Uhr, 13.11 Uhr und 17.11 Uhr, mit Anschlussmöglichkeit an die Züge in Richtung Wien und Wiener Neustadt.

Wohin die Busse fahren

