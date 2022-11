Hobi-Raum: Leben auf Sparflamme

Werbung

Der HOB i RAUM ist ein von Stefan und Petra Reicher seit zwei Jahren betriebener gemeinnütziger Verein, der in Bad Vöslau Kunst- und Kulturschwerpunkte nicht nur regional setzt. Auch überregionale, nationale sowie internationale Künstler sind mit dabei. Die Institution hat sich von einer alten spinnwebenverzierten Autowerkstatt, die mit viel Liebe zum „schönen Raum“ und dem Einsatz starker finanzieller Eigenmittel auf dem Kammgarnareal umgestaltet wurde, zu einem gut besuchten Treffpunkt für alle Kulturaffinen etabliert. Die Zeiten waren und sind nicht immer rosig. Die Krux an der Geschichte ist eine Krise mit multiplen Faktoren: In der Corona-Pandemie wuchs die Unsicherheit der Menschen, die in mehreren Lockdowns zu Hause blieben und sich nur wenig aus den neu geschaffenen gemütlichen Komfortzonen herausbewegten.

Mehr Wertschätzung ist wünschenswert

Hinzu kamen und kommen enorme Preiserhöhungen und die Erkenntnis, dass es Kultur im weitesten Sinne online auch gratis gibt. Stefan Reicher ist einer von zahlreichen Veranstaltern, der sich nicht nur um jeden Besucher bemüht, sondern mittlerweile auch um jeden Besucher kämpft. „Für uns Unternehmer geht die Schere zwischen der explodierenden Kostenseite und der stagnierenden Einnahmenseite brutal auf. Die finanziellen Reserven sind zu einem großen Teil aufgebraucht und wir haben keine Indikatoren bezüglich der kalkulierbaren Besucherzahlen, die auch tatsächlich zuverlässig sind“, sagt Reicher. Es habe sich dabei eine Dynamik entwickelt, die nicht zu unterschätzen sei. Kulturveranstalter (re)agieren mit gewisser Zurückhaltung.

Liste Flammer: „Jede Möglichkeit gegeben“

Die finanzielle Unterstützung im Sinne von Förderungen auf Gemeinde- und Landesebene läuft derzeit auf Sparflamme. „Mehr Wertschätzung vonseiten der Gemeinde ist auch in finanzieller Hinsicht wünschenswert. Als gemeinnütziger Verein handeln wir nun mehr denn je auf Privatinitiative. Das ist auch hinsichtlich der Kostenexplosion eine große Belastung. Wir tragen mit bis zu 70 Veranstaltungen pro Jahr dazu bei, dass die Wertschöpfung in der Gemeinde gehalten wird und sogar zunimmt.“

Bürgermeister Christoph Prinz (Liste Flammer) sieht bezüglich der zumindest öffentlichen regionalen Bekanntmachung jeden Freiraum für den HOB i RAUM. „Der Hobbyraum ist in jedem Stadtanzeiger gratis vertreten. Aufgrund der Möglichkeit, Veranstaltungen in den Plakatständern und auf den Plakatsäulen zu bewerben, ist der Veranstaltungsraum in der Stadt immer wieder sehr präsent. Jede Firma in Bad Vöslau leistet hervorragende Arbeit und trägt dazu bei, dass Bad Vöslau so lebenswert ist.“

Petra und Stefan Reicher werden weiterhin die Arbeit an der Marke „HOB i RAUM“ verstärken. Bad Vöslau soll zudem nicht nur als Standort für Kunst- und Kulturveranstaltungen, von Konzerten, Kabaretts, Lesungen bis zu Theater und der halbjährlich neu arrangierten Ausstellungsszene von Fotografen und Malern an Attraktivität gewinnen. Konzeptionell möchten die Reichers auch überregional weiter machen. Mit kunstaffinen Besuchern aus Baden, Mödling, Berndorf und Wien ist aufgrund der guten infrastrukturellen Erreichbarkeit der „Location“ mit den Öffis vom Bahnhof Bad Vöslau ein guter neuer Start gegeben.

