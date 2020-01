Wer noch nicht genug hat von Solo-Gesang oder gemeinschaftlichem Gesang der ist im Jänner in HobiRaum (Hanuschgasse 1/28A) gut aufgehoben. Am 11. Jänner um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) besteht die Möglichkeit, die Bühne zu seiner zu machen, und das Ganze bei freiem Eintritt.

Der Karaokeabend ist der Auftakt für ein umfangreiches und spannendes Kulturprogramm mit hochkarätigen Konzerten, Kabaretts und Theateraufführungen. Die Programmhefte sind in Vorbereitung und bald in vielen Geschäften in Bad Vöslau und Umgebung zu finden. Alle Infos: www.hobiraum.at