„Die notwendige Infrastruktur in Bad Vöslau ist gesichert. Wasserversorgung, Müllabfuhr, Kläranlage und andere wichtige Stellen arbeiten wie gewohnt. Die Kolleginnen und Kollegen teilen sich in Teams auf, sodass auch bei Ausfall des einen Teams das zweite Team einspringen kann“, betont Andreas Klingelmayer, Leiter der allgemeinen Verwaltung im Rathaus in Bad Vöslau. Die Abteilungen im Rathaus sind von 8 bis 12 Uhr mit einem Kollegen besetzt (sozusagen in „Abteilungsquarantäne“). Meist ist auch nachmittags jemand im Rathaus, aber die Telefone werden abteilungsweise auf die Handys weitergeschaltet, sodass immer jemand erreichbar ist. Klingelmayer ergänzt, dass „bei Notfällen selbstverständlich geholfen wird. Nur die normalen Agenden werden momentan aufgeschoben.“

Ebenfalls auf alle Eventualitäten vorbereitet sind die Einsatzkräfte der Blaulichtorganisationen.

Facebookgruppe hilft

Die Plattform „Bad Vöslau hilft“ organisiert Einkaufshilfen für Personen, die derzeit ihre Wohnungen nicht verlassen können oder dürfen. Es gibt bereits rund 70 registrierte Helfer, die darauf warten, Einkäufe zu erledigen, Medikamente aus der Apotheke zu holen oder mit dem Hund Gassi zu gehen. Diese Gruppe ist unter https://www.facebook.com/groups/199324447830169/ erreichbar.

Die örtliche Wirtschaft muss sich der Situation anpassen. Darunter fällt nicht nur die Schließung der Geschäfte, sondern auch die Absage von Veranstaltungen und Märkten. Aus Sicherheitsgründen bereits im Vorfeld abgesagt wurde der Wochenmarkt. In diesem Zusammenhang entstehen wie Andreas Klingelmayer berichtet, „leider immer wieder Gerüchte und es werden Falschmeldungen verbreitet. Fest steht, dass der Wochenmarkt schon vorher abgesagt wurde.“

Auch die kommende Gemeinderatssitzung wurde auf unbekannte Zeit verschoben. Andererseits bieten manche Betriebe nun zusätzliche Leistungen an.

Liste der Anbieter: