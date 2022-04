Lebkuchen für die Ukraine

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Am Wochenmarkt gibt es nun einen Charity-Stand für die Ukrainehilfe. Mithilfe der Vereine VÖWI und VÖMIT werden selbst gemachte Lebkuchenherzen angeboten. Diese werden von zwei ukrainischen Konditormeistern, die in Bad Vöslau Zuflucht gefunden haben, angefertigt und mit den ukrainischen Nationalfarben versehen. Mit dem Spendenerlös werden ukrainische Familien, die nach Bad Vöslau gekommen sind, unterstützt. Am 2. April übergaben die Vereine 1.546 Euro an die Ukraine-Hilfe der Stadtgemeinde.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.