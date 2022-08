Motorradlenker mit 242 km/h auf A2 unterwegs

Werbung

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 242 km/h ist ein Motorradlenker auf der Südautobahn (A2) bei Bad Vöslau (Bezirk Baden) unterwegs gewesen. Die eklatante Geschwindigkeitsüberschreitung wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich von der Besatzung einer Zivilstreife gemessen und der 51-Jährige am Steuer angehalten. Den Mann erwartet nach dem am Freitag gemeldeten Zwischenfall vom Dienstagabend eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Baden.

