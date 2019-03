Pellegrini hat mehrere Ideen, wie sich Menschen an Radio SOL beteiligen können:

Beteiligungsaktion: Wer Teilhaber der Plattform werden will, ist mit einer Spende von einem Euro dabei.

Rettungspaket: Unternehmern wird angeboten, ein „Rettungspaket“ zu kaufen, auch Privatanlegern können einen Beteiligungsbaustein erwerben. Die Rendite erfolgt dann in Form Sendezeit: Das neue Projekt „Planet SOL Broadcasting Network“ ist vergleichbar in etwa mit der Bürgerbeteiligung mit Solarpaneelen.

Spenden: AT27 2020 5004 0014 2444 – Planet SOL Community Fonds für Radio SOL

Alle Informationen zu Beteiligungen auf www.radiosol.at