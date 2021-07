Im Rahmen des Gartensommers Niederösterreich werden bis 20. August jeden Freitag ab 17 Uhr Schmankerl kredenzt, erfrischende Drinks serviert und gemütliche Abende genossen.

Helga Tretthann übernimmt mit ihrem Team vom Gasthaus Volksheim noch dreimal (9, 16 und 23. Juli) die Bewirtung. Im Anschluss lädt der Bierhof Bad Vöslau rund um Werner Staud und Christian Schmidl am 30. Juli, 6., 13. sowie 20. August unter die Riesenplatane. „Reservierung ist keine erforderlich“, so Tretthann. „In unmittelbare Nähe befindet sich ein Minigolfplatz samt Tennisanlage, die auch mit einem Riesenschachbrett punktet.“ Ebenso in der Nähe finden kleine Eroberer einen Wasser- und Abenteuerspielplatz. Die Schlosspark-Entdeckerkarte (erhältlich vor Ort bei der Lounge) führt auf einem Rundweg an 10 Stationen vorbei, wo knifflige Fragen auf junge Spürnasen warten.

Für die Schlosspark-Lounge gelten die gesetzlichen Bedingungen der Gastronomie.