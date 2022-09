St. Anna Charity: Spielen für guten Zweck

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Von 24. bis 25. September (10-17 Uhr) findet im Kammgarnstadl ein Spielevent zugunsten der Krebsforschung im St. Anna Kinderspital statt. Dieses Charity gab es seit 2008 bis zur Pandemie jährlich im Zinnfigurenmuseum Katzelsdorf, wo bislang über 45.000 Euro gesammelt wurden.

Erfinder ist Siamak Lou, praktischer Arzt in Bad Vöslau, gemeinsam mit einem Team aus Gern- und Vielspielern. Erstmals findet das Charity-Event nun in Bad Vöslau statt. Geboten werden ein Brettspielbereich und Tabletop-Turniere (Strategiespiel mit Miniaturen auf einer Tischoberfläche): 40k Warhammer, Game of Thrones, Saga, Star Wars Legion, Marvel Crisis Protocol – die Anmeldung läuft bereits. Außerdem lädt die Gamers Academy in Bad Vöslau zum Trading Card Game mit Magic the Gathering und dem „Dnd 5e“ Rollenspiel. Eine Tombola und ein Second Hand Spielemarkt sowie Speis und Trank komplettieren das Angebot. Die Turniere sind international ausgeschrieben.

„Die Veranstaltung ist aber nicht nur für Kenner, sondern auch für Jung & Alt, für Familien und alle, die gern (wieder) spielen wollen, geplant“, sagt Sandra Reimers vom Organisationsteam. Vor allem im Brettspielbereich können sich Besucher informieren und bekommen die Spiele erklärt. Jeder beim Event eingenommene Cent wird gespendet.

