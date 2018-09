Noch rund zwei Wochen – bis zum 30. September – dauert die Badesaison im Thermalbad Vöslau, aber bereits jetzt gibt es Grund zum Jubeln: „Das war eindeutig der beste August aller Zeiten im Thermalbad Vöslau“, so Carina Eichberger, Leiterin des Thermalbades Vöslau, die sich über 55.000 Besucher im August im Thermalbad Vöslau freut.

Seit Beginn der Thermalbad Saison Ende April konnten bereits mehr als 130.000 Zutritte verzeichnet werden. „Wir steuern auf ein All Time High hin und gehen davon aus, dass wir alle bisherigen Rekorde brechen werden bis zum Saisonende“, so Eichberger. Bisheriges Highlight: 16.000 Besucher im Zeitraum vom 30. Juli bis 5. August – so viele Badegäste gab es noch nie in einer Woche.

„Das Profil unserer Besucher innen und Besucher hat sich in den vergangenen Jahren verändert. So kommen inzwischen auch viele begeisterte Thermalbadbesucher aus Wien sowie aus den umliegenden Orten. Wir führen das einerseits auf die Qualität des Wassers sowie auf das vielfältige Sommerfrische Angebot zurück“, so Eichberger.

Besonders beliebt sind die Kabanen als saisonale Zweitwohnsitze. Die rund 120 Einheiten sind allerdings auf Jahre ausgebucht, die Wartezeit beträgt zurzeit 5 bis 8 Jahre. Weniger lang wartet man auf ganzjährige Zweitwohnsitze, die rund 17m² großen Appartements, nämlich 1 bis 2 Jahre.

„Die Nachfrage nach Kabanen und Appartements ist direkt proportional zu den steigenden Zutrittszahlen im Thermalbad Vöslau“, erläutert Eichberger. Ende Januar 2019 werden 16 neue Appartements im Thermalbad Vöslau fertig gestellt – einige der ganzjährig als Zweitwohnsitze nutzbaren Appartements sind noch verfügbar.

Die nächste Badesaison im Thermalbad Vöslau startet am 27. April 2019.