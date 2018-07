Um den Anforderungen gerecht zu werden und die laufenden Wartungstätigkeiten abwickeln zu können, errichtet der Gemeindeverband Abwasserbeseitigung Raum Bad Vöslau (AWA) einen neuen Sammelkanal von Leobersdorf (Bereich Bahnhof) bis zur Verbandskläranlage in Bad Vöslau.

Durch diesen Schritt werden die Abwässer von neun Mitgliedsgemeinden durch einen Parallelsammelkanal direkt an die Kläranlage angebunden. Die geplante Trasse verläuft größtenteils entlang des Wr. Neustädter Kanals – sehr viel davon auf dem Gemeindegebiet von Kottingbrunn. Die Baumaßnamen beinhalten Rohrverlegungen in offener Bauweise mit circa zwei Kilometer und in geschlossener Bauweise mit knapp 1,8 Kilometer. Dabei werden die Rohrleitungen bis zu einer Tiefe von rund 10 Meter verlegt.

Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 9,4 Millionen

Weiters soll vor der Kläranlage ein abgedecktes Becken mit 500 Kubikmeter Fassungsvermögen errichtet werden, das die Spitzenzuflüsse im Regenereignis retendieren soll. Eine Maßnahme, die auch den von Hochwasser bedrohten Gemeinden im Triestingtal helfen wird. Die Gesamtbaukosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 9,4 Millionen netto. Mit der Fertigstellung ist mit Herbst 2019 zu rechnen.

„Alle Bürgermeister und Vertreter der 11 Gemeinden arbeiten im AWA über die Parteigrenzen hinweg konstruktiv und gemeinsam für umweltorientierte und kostenminimierende Lösungen im Sinne der 50.000 betroffenen Bürger“ ist Obmann und Stadtchef Christoph Prinz (Liste Flammer) überzeugt.

Die biologische Kläranlage Bad Vöslau ist eine der größten und modernsten Wasseraufbereitungsanlagen in Niederösterreich. Neben den Abwässern von 11 Gemeinden reinigt sie auch die Abwässer der NÖM Baden. Zusätzlich zur Abwasserreinigung ist AWA auch für den schadlosen Abtransport der Abwässer aus seinen Mitgliedsgemeinden bis zur zentralen Kläranlage verantwortlich.