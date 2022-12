Zentrum neu: Baubeginn im Frühjahr 2023

Werbung

In den kommenden Jahren wird das Zentrum von Bad Vöslau nach einer umfangreichen und lange andauernden Planung sukzessive neu gestaltet. Das Grundkonzept: „Ein Grünbereich mit entschleunigtem Verkehr vom Schlosspark bis zum Thermalbad soll die Einheimischen und Besucher der Stadt zum längeren Verweilen einladen“, erklärt der Stadtrat im Verkehrs- und Infrastruktur-Ausschuss Thomas Lampl (Liste Flammer).

Der Kernbereich der Badner Straße wird als erster Punkt auf der Agenda planmäßig zwischen der Hochstraße und der Schlumbergerstraße mit einer 2,5 Meter breiten Mittelinsel umgebaut und somit auch grüner gemacht. „Eines unserer Ziele ist zudem die Aufenthaltsqualität von Fußgängern und Radfahrern in Bad Vöslau signifikant zu steigern“, sagt Martin Rella, der gemeinsam mit den zuständigen Abteilungen des Rathauses für die Koordination des Großprojektes verantwortlich zeichnet. Deswegen werden auch ein baulich getrennter Radweg und großzügige Fußgängerwege auf den Nebenanlagen der Badner Straße installiert.

Das Ziel: Mit drei Maßnahmen wird künftig der Straßenverkehr in die für die Stadt richtigen Bahnen gelenkt. „Langfristig soll durch die Errichtung von zusätzlichen Parkmöglichkeiten an den Zugängen zum Ortszentrum wie etwa dem Thermalbad ein Teil des Verkehrs aufgefangen und somit ein Anreiz gegeben werden, mit dem Auto nicht in das Zentrum zu fahren. Hier werden wir den entsprechenden Bedarf evaluieren“, erläutert Rella. Die Reduzierung der Geschwindigkeit in der 30 km/h Zone auf der Gemeindestraße trage schon jetzt zu einer Verkehrsberuhigung bei, auch wenn sie von einigen Autofahrern nicht wahrgenommen werde.

Drei Millionen Euro für erste Projekte

In weiterer Folge wird sogar die Schaffung einer weiteren Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 km/h, entsprechend einer Begegnungszone, jedoch in Abhängigkeit von der Entwicklung des Verkehrsaufkommens, geprüft werden. Freilich nur dort, wo dies im Einflussbereich der Gemeinde liegt. Die weiter führende Landesstraße unterliegt nämlich der Zustimmung des Amtes der NÖ Landesregierung.

Auch bezüglich des Investitionsvolumens wird ein Schritt nach dem anderen gesetzt. Für 2023 sind 2,5 bis drei Millionen Euro für zwei Projekte, den Schlosspark und Fischerlteich vorgesehen, heißt es von der Stadtregierung. Zwei geplante Kreisverkehre im Ampelbereich Badner Straße/Hochstraße sowie in einer Mini-Version an der Bahnstraße werden den Verkehr sozusagen flüssiger machen und ihn zugleich aber auch beruhigen, da es zu keinen Staus oder Wartezeiten an den Ampeln kommt.

Die ersten Baustellen wird es im Frühjahr 2023 auf dem Schlossplatz geben. Dann steht der Park bei dem Thermalbad auf dem Plan und das Kanalsystem wird ebenfalls erneuert. Die schrittweisen Arbeiten können bis zu sieben Jahren dauern. Dabei wird auch der Fokus auf Barrierefreiheit gelegt. Die Rampe zum Schloss wird umgebaut und verlängert.

Die nächste öffentliche Verhandlung zu diesem Groß-Projekt, zu der die Eigentümer und Anrainer eingeladen sind, findet am 18. Jänner 2023 um 13.30 Uhr im Festsaal der Stadtgemeinde Bad Vöslau auf dem Schlossplatz 1 statt. Im Bauamt liegen die Projektunterlagen in der Abteilung Umwelt, Verkehr und Infrastruktur zur Einsicht für alle Bürger bereit.

