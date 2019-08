Zu wenige Besucher: "Airfest"-Veranstalter insolvent .

Erneute Bruchlandung beim "Austrian Airfest": Über das Vermögen des Veranstalters, der Air-Events GmbH mit Sitz in Wien, wurde beim Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet, wie der Kreditschutzverband von 1870 am Donnerstag mitteilte. Die Flugschau wurde zuletzt im Juni 2109 in Bad Vöslau - am Flugplatz Vöslau-Kottingbrunn - organisiert.