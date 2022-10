100 Jahre Niederösterreich: Pionier der Sozialpädagogik

Das Bundesinstitut für Sozialpädagogik (BISOP) Baden feiert heuer 60 Jahre seines Bestehens. In einem Entwurf für ein „Schul- und Erziehungsgesetz“ des Bundesministeriums für Unterricht aus dem Jahre 1948 war den „Bildungsanstalten für Erzieher“ erstmals ein eigener Abschnitt gewidmet. Doch erst 1962 wurde die Ausbildung für Erzieher in Österreich gesetzlich geregelt. Davor übte die Mehrzahl der Heim- und Horterzieher ihre Tätigkeit ohne Ausbildung aus.

Am 24. November 1960 wurde das damalige Bundesinstitut für Hort- und Heimerziehung eröffnet, unter der Leitung von Direktor Friedrich Dietl mit dem ministeriellen Auftrag, eine qualitativ gediegene berufliche Bildung von Erziehern in Österreich zu gewährleisten. Die inhaltliche Ausrichtung der Lehrpläne orientierte sich an der Heimsituation und war auf die Ausbildung von Erziehern in Schülerheimen und Horten und auf die Arbeit mit behinderten Menschen bezogen. Schon 1962 war die Ausbildung auf fünf Jahre konzipiert. Aus Mangel an geprüften Erziehern wurden zunächst jedoch raschere Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen: einjährige Lehrgänge für Maturanten, zweijährige für Absolvierende von AHS, BHS oder BMS. Zusätzlich wurden Kurse zur Externistenbefähigungsprüfung für Erziehende angeboten.

1978 wurde erstmals ein viersemestriger Lehrgang zur Ausbildung für Sondererzieher geführt (nunmehr Lehrgang für Inklusive Sozialpädagogik). Erst 1980/81 erfolgte die Realisierung der bereits seit den 60er Jahren gesetzlich verankerten fünfjährigen Ausbildung für Hort- und Heimerzieher. Zunächst nur ein Schulversuch, wurde dieser 1985 in das Regelschulwesen eingeführt. Seither schließt die Ausbildung grundsätzlich an die 8. Schulstufe an und endet nach fünf Jahren mit der Reife- und Diplomprüfung.

Während der Ausbildungszeit gehörten die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und der beruflichen Sozialisation durch Wohnen und Leben in einer Gemeinschaft von Beginn an zum besonderen Bildungskonzept des Bundesinstitutes, dem bis heute ein Ausbildungsinternat angegliedert ist.

Bundesinstitut für Sozialpädagogik

1993 wurde die gesetzliche Grundlage zur Umbenennung der „Bildungsanstalten für Erzieher“ zu „Bildungsanstalten für Sozialpädagogik“ geschaffen. Der Begriffswandel erfolgte aufgrund der Veränderungen im Berufsfeld und der aktuellen Auffassung von sozialpädagogischer Arbeit.

1998 konnte nach beinahe 40 Jahren in Not- oder Übergangsquartieren endlich das neu erbaute Schulgebäude bezogen werden. Seither findet die gesamte Ausbildung an einem Ort statt. „Beste Voraussetzungen also auch für die Zukunft des Bundesinstitutes für Sozialpädagogik!“, freut sich Direktorin Karin Lauermann.

