„Widerrechtliche beharrliche Verfolgung durch Aufsuchen von räumlicher Nähe am Arbeitsplatz und Tätigung von 118 Anrufen und 137 SMS-Nachrichten innerhalb von 25. bis 29. Mai“, so die Staatsanwaltschaft – brachten einen Griechen nun vor Gericht.

Der 41-Jährige gab die beharrliche Verfolgung seiner Freundin in Baden vor Gericht uneingeschränkt zu und führte aus, dass seine Lebensgefährtin plötzlich auf Distanz gegangen sei. „Wir haben gemeinsam eine Wohnung gesucht, ich habe ihr bei der Eröffnung ihres Geschäfts viel geholfen und alles war gut. Dann habe ich beim Putzen ihrer Schaufenster eine Bekannte getroffen, die zuerst mit mir geplaudert hat, und dann mit meiner Lebensgefährtin. Seither ging sie auf Distanz und hat sich geweigert, mit mir zu reden und hat mich immer nur vertröstet.“

Er habe schon länger ein Alkoholproblem, und an jenem Wochenende exzessiv getrunken. Sein Verteidiger wies darauf hin, dass der Angeklagte nach einer Therapie bereits drei Jahre ohne Alkohol ausgekommen sei, dann aber wieder zu trinken begonnen habe. Der Angeklagte gab zu, die Frau per Telefon belästigt und in ihrem Geschäft „Wirbel gemacht zu haben“.

Der Mann wurde schließlich zu sechs Monaten bedingt verurteilt und bekommt Bewährungshilfe.