17. "More Ohr Less"-Festival startet am Wochenende .

Am Freitag startet im Rosarium der Orangerie in Baden die 17. Ausgabe des "More Ohr Less"-Festivals. Passend zum Beethoven-Jahr widmet sich das Open-Air heuer unter dem Thema "Funkenflug" bei freiem Eintritt dem Komponisten, Schiller und dem Frieden. Gerade die zu großen Teilen in Baden entstandene 9. Symphonie soll laut Aussendung dabei im Mittelpunkt stehen.