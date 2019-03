Der Georgier war angezeigt worden, weil er randaliert und einen Pkw in der Goethegasse beschädigt haben soll. Ein bei dem Mann durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,7 Promille, teilte die Stadtpolizei am Montag in einer Aussendung mit.

Die Beamten fanden den 18-Jährigen demnach gemeinsam mit einem Zeugen beim kaputten Auto vor - der Georgier hatte den Spiegel des Wagens heruntergetreten. Als die Polizisten den Randalierer aufforderten, sich auszuweisen, wurde dieser handgreiflich. Bei der Einvernahme sagte der Mann, dass er sich an nichts mehr erinnern könne. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die beiden verletzten Polizisten wurden in das Landesklinikum Baden gebracht und dort ambulant behandelt. Die Höhe des am Pkw entstandenen Schadens war am Montag unklar.