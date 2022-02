28 Personen aus Seniorenwohnhaus gerettet

Großeinsatz der Feuerwehr in Baden! Eine Wohnung im 2. Stock stand in Vollbrand! Um 3.45 Uhr ging am 13. Februar 2022 bei der Bezirksalarmzentrale in Baden ein Notruf über einen Wohnungsbrand in der Pergerstraße in Baden ein.

Lesezeit: 1 Min TL Thomas Lenger