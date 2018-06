Am Programm des beliebten Badener Traditionsvereins stehen zahlreiche klingende Melodien, sodass man sich auf Lieder wie die „Badener Madln“ und „Ich kenn ein kleines Wegerl“ ebenso freuen darf wie auf die „Drei Zarte Rosen“ und unter anderem das „Dampfnudellied“. Die Gesamtleitung obliegt in bewährter Weise Martin Schneider, Margit Fussi begleitet am Klavier, Cornelia Hübsch wird nach der Pause (sie singt zuvor bei der großen Magnifikat Vesper in der Stadtpfarrkirche St. Stephan) ihre Sopran-Darbietungen zum Besten geben. Dem noch nicht genug, bereichern auch humorvolle Lesungen das schwungvolle Programm.

Aus den Anfängen

Gegründet wurden die „Singenden Weinhauer von Baden“ im Jahr 1978 als Besonderheit für die Mitternachtseinlage aus dem Badener Männergesangsverein. Die sanges- und lebensfrohen Männer um Chorleiter Professor Joseph Maschkan waren Tagesgespräch der Badener Hauerschaft und der Ballbesucher. Die „Singenden Weinhauer von Baden“ waren geboren. Die ursprünglich vorgetragenen Weinlieder wurden im Laufe der Zeit um Schlager der Wiener Operette und Wienerlieder erweitert und so umfasst das heutige Notenarchiv des Chores über 250 Werke. Und diese können sich wahrliche hören lassen. "Überzeuge Sie davon beim Jubiläumskonzert!", freut sich Chorleiter Martin Schneider auf zahlreiche Besucher.