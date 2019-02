Angestellter erkannte Ladendiebe wieder: Festnahme .

Am Donnerstag zeigte der Angestellte eines Optikergeschäftes in der Wassergasse bei der Stadtpolizei an, dass drei Männer, die drei Tage zuvor eine Brille gestohlen hatten, gerade wieder am Geschäft vorbeigingen. Es wurde sofort eine Fahndung eingeleitet.