Die Verantwortlichen beim AMS Baden freuen sich über ein gutes, abgelaufenes Jahr 2018, das nun fertig abgerechnet präsentiert wurde. Geschäftsstellenleiterin Claudia Schweiger: „Mit einem Minus von 8,3 Prozent gelang 2018 der stärkste Rückbau der Arbeitslosigkeit seit 18 Jahren!“ Und mehr als 7.560 Badener konnten ihre Jobsuche mit einer Arbeitsaufnahme beenden.

Das aktuell verlangsamte Wirtschaftswachstum werde heuer (noch) nicht auf den niederösterreichischen Arbeitsmarkt durchschlagen, weshalb Schweiger damit rechnet, dass die Beschäftigung weiter steigen und die Arbeitslosigkeit sinken werde. „Wir richten unsere Vorhaben gezielt auf diese nach wie vor günstige Entwicklung aus, um möglichst viele Personen bei der Integration in den Jobmarkt zu unterstützen und so die Zahl der Arbeitsaufnahmen noch zu erhöhen“, so Schweiger.

Claudia Schweiger, AMS-Geschäftsstellenleiterin.

Ziel sei laut Schweiger, den Unternehmen zu „den richtigen“ Arbeitskräften zu verhelfen – sowie attraktive Arbeitsangebote für Jobsuchende anbieten zu können. Als Ziel nennt sie für 2019, mehr als 4.500 offene Stellen durch das AMS Baden besetzen zu wollen.

Schweiger setzt dabei auf das Förderprogramm „AQUA – Arbeitsplatznahe Qualifizierung“. „Angebot und Nachfrage“ – also Anforderungen und Kompetenzen – könnten damit „passgenau aufeinander abgestimmt“ werden, meint sie.

Ein Schwerpunkt liege auf der Sicherstellung der beruflichen Ausbildung sowie der Arbeitsmarktintegration von Jugendlichen. So werde die Umsetzung der Ausbildungspflicht bis 18 bzw. der Ausbildungsgarantie bis 25 Jahre durch Vermittlung auf Lehrstellen und Arbeitsplätze, Förderung der Beschäftigung und maßgeschneiderten Qualifizierungsangeboten gewährleistet.

Da die beim AMS vorgemerkten Jugendlichen sehr unterschiedlich sind und daher jeweils andere Angebote benötigen, werde mit dem Jugendbildungszentrum ein einheitliches Bildungsangebot etabliert. Durch die Vielzahl der einzelnen Module am Standort sei eine maßgeschneiderte Betreuung gewährleistet, die Wartezeit auf geeignete Angebote werde minimiert. Das Angebot steht insgesamt 540 Badener Jugendlichen zur Verfügung.

Außerdem soll den Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Ablegung der fehlenden Lehrabschlussprüfung ermöglicht werden. Von der Lehre hält Schweiger generell sehr viel. „Handwerk hat immer goldenen Boden“, weiß sie. Auch die Verdienstmöglichkeiten könnten sich sehen lassen. Sogenannte „Lehrlings-Speed-Datings“ sollen daher weiter forciert werden. „Das ist für die Betriebe eine gute Gelegenheit, sich zu präsentieren.“ Der dadurch ermöglichte persönliche Kontext sei oft „der Schlüssel zum Erfolg“. Ende Dezember gab es 21 freie Lehrstellen.

Weiteres Ziel sei, die Langzeitarbeitslosigkeit zu verringern bzw. zu verhindern. Schweiger erklärt, wie: „Mit der ‚Beschäftigungsinitiative 2019‘, einem attraktiven Förderangebot, wollen wir den direkten Jobeinstieg für Personen, die – sei es aufgrund ihres Alters oder ihrer gesundheitlichen Einschränkungen – auf dem Arbeitsmarkt schlechtere Chancen vorfinden, durch einen Lohnkostenzuschuss unterstützen.“

Die Badener Geschäftsstelle des AMS sei vom österreichweiten Personalabbau nicht betroffen, erklärt Schweiger, „im Gegenteil“, durch die Aufnahme eines zweiten Lehrlings habe man nun einen Kopf mehr als im Vorjahr. Insgesamt sind somit 72 Mitarbeiter in Baden tätig. Gespart wurde teilweise bei den Beratungseinrichtungen, nicht aber bei den Ausbildungen.