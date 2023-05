Auf den Punkt gebrachte Logistiklösungen

Eine erfrischende und klare Ansage: „Ich kann es bis heute nicht leiden, wenn zu lange um den heißen Brei herumgeredet wird. Wir stellen konkrete Fragen, erarbeiten konkrete Antworten und bieten mit unserem Produkt shipping.NET punktgenaue Logistiklösungen an“, betont Gründer und Geschäftsführer Michael Schwabl. Der Name ist also Programm – bei ondot solutions.

„Die Geschichte von ondot solutions beginnt, so wie viele große Software-Ideen, in einer Garage“, schmunzelt Michael Schwabl. Vor der Gründung der ondot solutions GmbH hatte er gemeinsam mit zwei Freunden die easyNET New Media GmbH gegründet. Relativ rasch wurde ihm klar, dass sein Fokus auf der Entwicklung einer Logistiksoftware liegt. Daraus entstand 2003 ein neues Unternehmen: eben die ondot solutions GmbH.

2008 wurde die Firma von sieben auf 15 MitarbeiterInnen aufgestockt. Heute beschäftigt Schwabl über 30 Mitarbeiter in Baden bei Wien. Unterstützt wird er dabei von seinen Team-Leadern Christian Schwarzl, Mathias Herzog, Alexander Zytek und Patrick Schmoll.

An die Branchenspitze katapultiert

Heuer feierte ondot solutions schon das 20-jährige Bestehen. Wer auf der Suche nach der führenden Logistiksoftware ist, der kommt an diesem niederösterreichischen IT-Unternehmen schwer vorbei. „Das Erfolgsgeheimnis basiert auf Branchen-Know-how im Bereich Logistik und Prozessmanagement, Freude an der Lösung komplexer Aufgaben sowie der Zusammenarbeit mit einem innovativen Team“, so Schwabl. Im Dezember 2020 wurden die Büroräumlichkeiten von Wiener Neudorf in eine renovierte und modernisierte Stadtvilla nach Baden übersiedelt.

Schon früh Kontakte geknüpft

Bereits neben seinem Betriebswirtschafts-Studium an der WU Wien hat Michael Schwabl erste Kontakte in der Logistikbranche geknüpft. Als Student betreute er die Microsoft-Infohotline bei der Firma Johann Weiss GmbH. „Das Unternehmen musste für die Auslieferung der Microsoft-Updates zusätzlich ein Callcenter betreiben. Michael Weiss hat sich für die Programmierung kleiner IT-Lösungen für diverse Prozesse an uns Studenten gewandt. Bis wir schließlich mit dem Stückgutlogistik-Projekt Systempo sehr tief in den Logistikprozess eingetaucht sind und mit unseren frischen, auf den Punkt gebrachten Ideen und Lösungsansätzen reüssiert haben“, erzählt der Gründer von ondot solutions, wie er in der Logistikbranche Fuß gefasst hat.

Zu den ersten Leuchtturmprojekten der ondot solutions GmbH zählen also die Zusammenarbeit mit Johann Weiss GmbH (Kundenversandsystem), Leiner & Kika (Logistikplattform) sowie mit der Firma Engelmayer (Zustellscannung mit mobilen Datenerfassungsgeräten). Mittlerweile vertrauen auch Unternehmen wie die Österreichische Post auf das Produkt shipping.NET von ondot solutions. „Es ist im Vertrieb einfach, unser Produkt shipping.NET zu verkaufen“, betont Alexander Zytek, Lead Sale bei ondot solutions. „Das hängt unter anderem damit zusammen, dass unsere Software einzigartig ist und dass wir ein starkes Team im Hintergrund haben, das auch bei komplexen Themen eine Antwort parat hat.“

Blick in die Zukunft der Logistikbranche

Für Patrick Schmoll, Lead Application Management, haben in Zukunft die Verfügbarkeit des Teams sowie die effiziente und transparente Abwicklung von Kundenfragen oberste Priorität: „Unser Ziel ist es, dass sich unsere Kunden mit großer Zufriedenheit und gerne an uns wenden.“

Für die Zukunft der hocheffizienten Logistiksoftware shipping.NET sieht das ondot-solutions-Team ein großes Potenzial in neuen Technologien der Kommissionierung mit 3-D-Brillen, dynamischen Abhol-Möglichkeiten sowie Touren-Optimierungsmodellen.

Attraktiver Arbeitgeber mit Verantwortung

„Die Logistik ist ein spannendes Betätigungsfeld. Wir haben mit unserem Produkt shipping.NET einen großen Beitrag für die Digitalisierung der Logistikprozesse geleistet und wir passen unsere Module laufend an“, betont Gründer Michael Schwabl. Er ist davon überzeugt, dass in Zukunft Flexibilität und rasche Anpassungsfähigkeit an neue Technologien in der Logistikbranche zählen.

Das Unternehmen ondot solutions glaubt zudem an New- Work-Konzepte, Feedback-Kultur, Wissenstransfer, Flexibilität, Verantwortung, Arbeiten in Teams zur Förderung von Kreativität und Zufriedenheit der MitarbeiterInnen: „Wir nehmen unsere Verantwortung als Unternehmen und als Arbeitgeber sehr ernst. Ein positiver CO 2 -Abdruck in unseren Büros sowie die Unterstützung unserer MitarbeiterInnen bei einer umweltschonenden Anreise gehören für uns einfach dazu“, so Michael Schwabl.

Und er meint damit Benefits für ondot-solutions-MitarbeiterInnen wie geregelte Arbeitszeiten mit freier Einteilung, klare Entwicklungsperspektiven, Face-to-face- und Home-Office-Optionen, Öffi-Tickets und E-Scooter oder auch ein individuelles Bruttojahresgehalt mit Gewinnbeteiligung am Unternehmen. Weiters ein gemeinsames Frühstück jeden Donnerstag, kostenloses Mittagessen oder Raum für Entfaltung beim Arbeiten von einem Liegestuhl auf der ondot-Terrasse.

www.ondot.at

