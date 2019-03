In der Rathausgasse haben vor Kurzem umfangreiche Grabungsarbeiten begonnen. Sie sind der Start für die Umsetzung des „Masterplans Rathausgasse“, der eine weitere Aufwertung des Stadtzentrums zum Ziel hat.

Kastinger So schauen die Pläne für die Umgestaltung der Rathausgasse aus.

„Mit neuen Staudenbeeten und zusätzlichen, schattenspendenden Bäumen, neuen, bequemen Bänken, flotten Wipptieren für Kinder sowie einer hochwertigen Granitpflasterung“ werde sich die Rathausgasse in einigen Wochen „von einer neuen Seite präsentieren und mit modernem Wohlfühl-Ambiente punkten“, verspricht sich VP-Stadtchef Stefan Szirucsek sehr viel von den Gestaltungsmaßnahmen.

2019psb/sk Baudirektor Michael Madreiter und Bürgermeister Stefan Szirucsek machten sich vom Start der Trinkwasserleitungsarbeiten ein Bild.

Bevor es an die Umsetzung dieser Umgestaltung geht, investiert die Stadt Baden in den Ausbau der Trinkwasser-Infrastruktur und erneuert zwischen Beethovengasse und Erzherzog Rainer-Ring das Wasserleitungsnetz.

Unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten zur Erneuerung der Trinkwasserleitungen beginnen laut Szirucsek die Umgestaltungsarbeiten in der Rathausgasse, „die zirka vier bis sechs Wochen in Anspruch nehmen und pünktlich zu Beginn der warmen Jahreszeit fertiggestellt sein werden.“

„Verleihen Eingang eine neue Dynamik“

Der Bürgermeister betont, dass ihm die weitere Aufwertung der Innenstadt ein großes Anliegen sei: „Baden ist eine offene Stadt, die eine großartige Entwicklung vollzogen hat. Mit der Umsetzung der Maßnahmen in der Rathausgasse verleihen wir diesem Eingangsportal in die Innenstadt eine neue Dynamik, die den einladenden Charme unserer Stadt unterstreicht und zum Flanieren, Verweilen und Genießen animiert.“ Das, so Szirucsek, „belebt und stärkt Wirtschaft und Gastronomie, wirkt sich positiv auf unseren Tourismus aus und bedeutet Lebensqualität für uns alle.“

Für die Maßnahmen der Grünraumgestaltung im Bereich der äußeren Rathausgasse sind 60.000 Euro budgetiert.