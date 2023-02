Ausgrabungen im Kurpark: Bis ins 1. Jahrhundert vorgedrungen

„Wir sind mitten in der Siedlung angelangt“, erzählt Stadtrat Hans Hornyik, ÖVP, und meint damit die Ausgrabungen im Kurpark, durchgeführt von der Firma Novetus im Auftrag der Stadt.

Bei dieser Siedlung handelt es sich um eine römische Siedlung, datiert wird diese aktuell ins 1. Jahrhundert nach Christus. Die Grabungen sind bis auf die vorige Woche mit Dauerminusgraden bisher sehr zügig vorangeschritten. Verantwortlich dafür war der bis jetzt sehr feuchte Untergrund.

Was bis jetzt feststeht, erläutert Hornyik als zuständiger Stadtrat folgendermaßen: „Die Siedlung dürfte ausufernder sein, als bisher angenommen wurde. Weitere Georadarmessungen werden zeigen, wieweit sich die Siedlung in den Kurpark erstreckt.“

Dass die ganze Siedlung ausgegraben wird, ist unwahrscheinlich.

„Wir haben jetzt dieses Fenster in die Vergangenheit und werden nach den Georadarmessungen abstimmen, wie wir weiter vorgehen.“

Erdreich wartet mit Überraschungen auf Wichtig sei dies auch, um gewappnet zu sein, was zu tun ist, wenn im Kurpark Infrastrukturmaßnahmen ergriffen werden müssen. Dass der Kurpark archäologisches Hoffnungsgebiet ist, sei einem jeden klar gewesen. Aber in den 200 Jahren seines Bestehens sei noch nie so tief gegraben worden, „deshalb sind wir auch erst jetzt auf diese Siedlung gestoßen“, sagt Hornyik.

Auf die Mauern war man Mitte Oktober des Vorjahres gestoßen, als die Stadt Arbeiten zur Oberflächenentwässerung im Kurpark durchführen ließ. Der Auftrag für die Bauarbeiten umfasste unter anderem die teilweise Erneuerung der Regenwasserkanalisation und Entwässerungsrinnen, die Errichtung von Entwässerungs- und Versickerungsanlagen, die Sanierung der Oberflächen und Beläge in den relevanten Bereichen sowie Rodungs- und Erdarbeiten.

Bis jetzt wurden Münzen, Keramikscherben, Nadeln und Fibeln gefunden, aber keine bemalten Wände, die es rechtfertigen würden, dauerhaft der Öffentlichkeit präsentiert zu werden. „Ich hoffe, dass bis Ende März die Grabungen abgeschlossen sind. Ab Mai wird man von den Grabungsarbeiten nichts mehr bemerken“, sagt Hornyik.

