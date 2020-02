Nach den beiden CDs „Schlaf der Magie“ (2005) und „Dryland“ (2014) bleibt der Singer/Songwriter aus Baden auch mit seinem neuesten Werk „Between The Lakes Of Longing“ seinem Stil treu.

Erstmals präsentiert werden die neuen Songs bei der CD-Release-Party im HOBiRAUM Bad Vöslau am 29. Februar ab 19.30 Uhr. Gemeinsam mit langjährigen musikalischen Mitstreitern aber auch nur Solo mit der Gitarre wird Mischa J an diesem Abend einen Querschnitt aus seinem Schaffen zum Besten geben. Nach dem Livekonzert steigt dann die CD-Release-Party für alle an der neuen Produktion Beteiligten und die Konzertbesucher. Eintritt freie Spende. Reservierung: 0676/9178460.