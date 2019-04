Badener Stadtbäume leiden unter der Trockenheit .

Die durch ihre Lebensbedingungen ohnehin gestressten Stadtbäume leiden oft sehr an hohen Temperaturen und langen Trockenperioden, wie sie zuletzt vermehrt aufgetreten sind. Besonders schwer haben es Jungbäume in der Anwuchsphase. Um ihnen das Überleben zu erleichtern, kommen seit dem Vorjahr in Baden spezielle Bewässerungssäcke zum Einsatz.