Bankraub: Bilder der Überwachungskamera zeigen Täter.

Ein bisher unbekannter, mit Schirmkappe und Sonnenbrille maskierter und Faustfeuerwaffe bewaffneter Täter hat am Dienstag gegen 12.20 die Deniz-Bankfiliale in Baden überfallen (NÖN.at hatte berichtet).

Der Mann ging direkt zum Kassenpult, zog aus seinem mitgebrachten Rucksack eine Pistole, richtete diese gegen den 24-jährigen Bankangestellten und forderte in Deutsch mit ausländischem Akzent Bargeld. Das Opfer übergab dem Bankräuber Geld in bisher unbekannter Höhe. Der Täter verstaute die Banknoten in seinem Rucksack.

Nachdem das Opfer die Frage des Täters „Anderes Geld! Hast du was?“ verneinte, flüchtete dieser zu Fuß in Richtung „Grüner Markt“ und danach weiter in unbekannte Richtung.

Eine sofort ausgelöste Alarmfahndung verlief negativ.

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub und der Tatortgruppe, übernommen.

Die Täterbeschreibung:

Mann, vermutlich ausländischer Herkunft, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, ca. 30-35 Jahre alt, war mit grauem Langarmhemd, dunkler Hose und dunklen Halbschuhen bekleidet und dunkler Schirmkappe und Sonnenbrille maskiert. Der Täter war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet und trug einen dunklen Rucksack bei sich. Er sprach deutsch mit ausländischem Akzent.

Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, unter Telefonnummer 059133-30-3333, oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.