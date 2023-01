Buchpräsentation: Familiengeschichte als Roman

Ein kleines Mädchen steht in der Sala Terrena des Palais Trautson und ist sehr aufgeregt. Es soll ein ellenlanges Gedicht auf ungarisch vortragen, denn einst war im Palais Trautson, dem heutigen Justizministerium, eine ungarische Schule untergebracht, die in Gestalt der „Gräfin“ Lederer eine äußerst freigiebige Mäzenin gefunden hatte.

So beginnt das Buch „Herzschuss“ von Brigitte Stuiber, verrät aber noch nicht, dass es sich bei dem Kind um ihre Mutter handelt.

„Ich wollte nicht, dass zu sehr meine Familiengeschichte im Vordergrund steht. Es hat sich eine Spurensuche entwickelt, in der es um Restitution geht und darum, die Wunden des Zweiten Weltkrieges aufzudecken. Und alles beginnt mit August und Serena Lederer, geborene Pulitzer, die nicht nur die ungarische Schule gefördert hat, sondern auch die damals aufstrebenden Maler Gustav Klimt und Egon Schiele.“

Serena Lederer stammte aus einer vermögenden jüdischen Familie aus Budapest. Während ihr Ehemann 1936 starb, musste Serena den Aufstieg der Nationalsozialisten und die Enteignung erleben, wobei sie den Verlust ihrer Kunstsammlung – Serena Lederer war eine der großzügigsten Förderinnen von Klimt und Schiele – kaum verkraften konnte. Das Rückgabeverfahren der geraubten Kunstwerke zog sich über Jahrzehnte hin. Dass Erben wieder in den Genuss von Kunstschätzen kamen, ist vor allem der Provenienzforscherin Sophie Lillie zu verdanken. Beleuchtet wird in dem Buch auch die Geschichte der Kinder von Serena Lederer, ein Kapitel ist aber ihrer Nichte Maria, kurz „Ria“ Munk gewidmet.

Sie ist es, die dem Buch den Namen gibt, denn das Mädchen, ebenfalls ausgestattet mit künstlerischen und intellektuellen Neigungen, bereitet seinem Leben mit einem Herzschuss ein Ende. Sie will mit ihren geistigen Fähigkeiten mehr erreichen, als einer Frau um die Jahrhundertwende zugestanden wurde. In dem damals legendären Abenteurer Hanns Heinz Ewers findet sie den falschen Partner dafür. Als er ihre Verlobung immer wieder verschiebt, setzt Ria ihrem Leben mit einem Pistolenschuss ein Ende.

Im Buch ist „nichts erfunden“

„In dem Buch ist nichts erfunden, die beschriebenen Personen haben tatsächlich gelebt. Ich habe mit meinen Dialogen und Erzählungen lediglich ein wenig Fleisch auf das vorhandene Knochengerüst gepackt“, sagt die Autorin. Sie ist zufrieden, wohin sie ihre Forschungsreise durch Archive und Museen geführt hat, wenngleich sie wieder am Ausgangspunkt angekommen ist: im Palais Trautson. „Dank eines sehr hilfreichen Mannes konnte ich mit meiner Mutter, die zu dem Zeitpunkt 86 Jahre alt war, das Palais besuchen, auch die Sala Terena, die ja nicht öffentlich zugänglich ist. Es war alles so, wie es mir meine Mutter immer beschrieben hat. Selbst das Porträt der Maria Theresia in Witwentracht.“ An der HLW in Biedermannsdorf hat Brigitte Stuiber Englisch und Deutsch unterrichtet. Ihr Herz in der Schule gehört der Schulbibliothek, „ich habe geholfen diese mitaufzubauen“. Unterrichtet hat sie von 1984 bis 2009, Stuiber ist auch bekannt als Autorin der Schulbücher „Eisbrecher“ und „Spurensuche“.

Zuerst Religion, dann Englisch und Deutsch

„Wenn ich etwas machen will, dann mache ich es“, sagt die Lehrerin, die zuerst evangelische Religion unterrichtet hat, bevor ihr Hauptfach Englisch und ihr Zweitfach Deutsch wurden.

Denn studiert hat sie in Norwegen, in Trondheim, „es hat eine Zeit lang gedauert, bis meine Abschlüsse in Österreich anerkannt waren“. Wer sich von Brigitte Stuiber und ihrem Buch überzeugen will, der hat am 23. Jänner um 19 Uhr in Baden im Theater am Steg die Gelegenheit dazu.

