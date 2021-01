Die Stadtpolizei Baden war über die Landesleitzentrale zu dem Brand in die Grabengasse beordert worden. Am Einsatzort eingetroffen, nahmen die Polizisten ein mehrere Meter hohes Feuer an der Hausfassade wahr.

"Die Streife der Stadtpolizei Baden hat noch vor Eintreffen der Feuerwehr Baden Stadt mit einem mitgeführten Feuerlöscher versucht das Feuer zu bekämpfen", berichtet Stadtpolizeikommandant-Stellvertreter Sebastian Stockbauer. "Obwohl der Feuerlöscher komplett ausgesprüht worden ist, konnte das Feuer nicht gelöscht werden."

Kurz danach traf bereits die Feuerwehr ein und konnte wenigen Minuten danach „Brand aus“ verkünden. "Verletzte gab es bei diesem Vorfall glücklicherweise keine und es entstand lediglich Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange", heißt es vonseiten der Stadtpolizei.