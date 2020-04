Um kurz nach 11 Uhr wurden die Feuerwehren Baden-Stadt und Baden Leesdorf zu einem Zimmerbrand am Josefsplatz alarmiert. In einem Wohnhaus wurde im zweiten Stock Brandgeruch wahrgenommen. Dort musste einen Wohnung aufgebrochen werden, in der es zu einem Schwellbrand gekommen war.

Der Brand ist bereits gelöscht, es hat sich um einen Schwellbrand gehandelt, die Brandursache ist unklar.

Es gab keine Verletzten.