Bücherei-Aktion: Lesend durch die Ferien

Noch bis 11. Februar können Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre Bücher und Zeitschriften gratis ausleihen, bei Neuanmeldung entfällt die Einschreibgebühr. Schüler- bzw. Lichtbildausweis nicht vergessen! Für alle Buchliebhaber ist die Kinderbücherei am Kaiser Franz-Ring 9 in den Ferien am Dienstag, Mittwoch und Freitag zusätzlich vormittags geöffnet.

Am Donnerstag, 9. Februar, nimmt Sabine Lorenz-Szabo, freie Autorin und beliebte Leseanimatorin, Kinder im Alter von vier bis acht Jahren mit auf die Reise in fantasievolle Märchenwelten, diesmal mit Gaststar Elke Einhorn. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr in den Räumen der Kinderbücherei.

Freier Eintritt nach bestätigter Anmeldung unter office@buecherei-baden.at oder telefonisch unter 02252/86800-690.

