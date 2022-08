Bürgerliste zu Bodenversiegelung: „Noch nicht zu spät“

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

„Entsiegeln wir Niederösterreich: Unser Boden will atmen!“ Den aktuellen Wahlspruch einer im Landtag vertretenen Partei, kann die Bürgerliste „wir badener“ nur unterschreiben. Bei der Gemeinderausitzung im Mai stellte wir badener-Gemeinderat Peter Koczan das Projekt „CTP Parkmakers Vienna South“ (50.000 m² Haidhof) vor.

Zu diesem Zeitpunkt wusste im Rathaus keine Person davon. Daher initiierte Koczan eine regional-übergreifende Netzwerkgruppe, die sich über die Bauvorhaben von CTP Parkmakers in Niederösterreich austauschen. „In dieser Gruppe sind im Moment Vertreter aus Gerasdorf, Bruck a.d.Leitha und Baden. Im Juni fand das erste Netzwerktreffen in Baden statt, wo es zu einem produktiven, gegenseitigen Erfahrungsaustausch kam“, berichtet Koczan.

In allen drei Bezirken gibt es Entwicklungsprojekte der CTP Logistic GmbH, einem Anbieter für große Logistikparks. Die Pläne würden laut den Kritikern wenig Arbeitsplätze, aber ein erhöhtes Lkw-Aufkommen bedeuten. „Verständlich, dass der Protest der Anrainer massiv ist. Wer will schon nebst seiner Laube im Grünen die Kolonne der Lastwägen vorbeidonnern haben“, macht sich Koczan für die Anliegen der Anrainer stark.

In Bruck an der Leitha sei die Bodenversiegelung bereits weit fortgeschritten, in Baden und Gerasdorf könnte das noch verhindert werden. „Daher lade ich ausdrücklich alle Kollegen des Gemeinderates Baden und insbesondere die Grünen unter dem Vorsitz von Vizebürgermeisterin und Landtagsabgeordneter Helga Krismer ein, nach Lösungen und Alternativen zu suchen.

„Noch ist es nicht zu spät!“

Er schlägt daher vor, Betriebsansiedlung vorrangig auf bereits versiegelten Flächen anzubieten. Zudem ein aktives Zugehen auf Betriebsentwickler und eventuell den Abtausch von noch unversiegelten mit bereits versiegelten Flächen. Weiters soll die Stadt kleinräumige lokale Betriebsansiedlung durch kleinere Parzellengrößen forcieren und so die Regionalität stärken.

Schwerverkehr dürfe nur dort zugelassen werden, wo bereits für großes Transportaufkommen die Infrastruktur geschaffen sei. Koczan betont: „Ja, es braucht Betriebe, aber es braucht auch Sensibilität!“

