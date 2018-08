Bereits im Jahr 2008 erarbeiteten ÖVP-Kulturstadtrat Hans Hornyik und Stadthistoriker Rudolf Maurer die Info-Tafel zur Ausgrabungsstätte der ehemaligen Burg „Vesten Rohr“, die im Zuge der Errichtung eines Wohnbaus entdeckt wurde, deren Grundfesten jedoch bis heute zu einem Großteil im Verborgenen geblieben sind.

Diese Bereiche sind in der nun enthüllten Erläuterungstafel als schraffierte Flächen darstellt. „Auf mehrfache Nachfrage haben wir uns dazu entschlossen, diese Erläuterungstafel in Auftrag zu geben“, so Obfrau Ruth Bric. Die Tafel verrät aber auch, dass eine ganze Menge an gesicherten Infos über die bedeutenden Reste vorliegen.

Die Burg Vesten Rohr wurde im Jahr 1180 das erste Mal urkundlich erwähnt und war wie Rauhenstein, Rauheneck und Scharfenck Teil des Verteidigungssystems der Babenberger am Eingang des Helenentals.

Zwischen 2000 und 2002 fanden schließlich umfangreiche archäologische Untersuchungen statt. Das Burgareal wurde wissenschaftlich dokumentiert und anschließend mit Folie und Erde gesichert. Die Burgreste befinden sich exakt unter dem Spielplatz der heutigen Wohnhausanlage.