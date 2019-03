Einen Monat vor Saisonstart im Kaiser Franz Josef Museum, eröffnete am 1. März das dortige Café Blickweit unter neuen Pächtern. Szilvia Maurer und ihr Verlobter Karl Pyskacek, ein Ur-Badener, haben unter 39 Bewerbern für das prestigeträchtige Lokal das Rennen gemacht. „Wir sehen einer guten Zusammenarbeit entgegen“, zeigt sich Museumschef Alexander Blümel glücklich über die Wahl. Besonders gefällt ihm die Kooperationsbereitschaft der neuen Pächter mit dem Museum und auch, dass sie bei der behutsamen Sanierung des Lokals die historische Substanz des Gebäudes berücksichtigt haben.

„Es ist eines der Top-Plätze in Baden: Kultur, Gastronomie und dieser Ausblick ist einzigartig“, so Blümel. Die Terrasse und das Ambiente waren auch der Grund, dass Maurer sich gleich dafür entschieden hat, hier ihren Traum des eigenen Cafés zu verwirklichen. Die gelernte Verkäuferin war zuletzt als Restaurantleiterin in der Therme Linsberg tätig. Ihr Lebensgefährte Karl Pyskacek arbeitete 25 Jahre beim ÖAMTC und ist seit einigen Jahren Lkw-Verkäufer. Gemeinsam haben sie die letzten 30 Tage durchgearbeitet, um das Café pünktlich am 1. März eröffnen zu können.

Das Gastro-Konzept wurde von der Vorgängerin übernommen. Von 8 bis 14 Uhr wird ein Brunch geboten, neu ist zudem ein Tagesteller. Ab April wird Eis vom Eisgreissler angeboten. Zum Museumsstart am 2. April ist das Lokal dann täglich bis auf Montag geöffnet, bis dahin nur Freitag bis Sonntag.