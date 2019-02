Ende Mai rückt Baden wieder in den Mittelpunkt des internationalen Chorgeschehens: Zum vierten Mal findet der weltweit ausgeschriebene internationale Chorwettbewerb „Ave Verum“ statt.

Wolfgang Ziegler, Präsident und Gründer des Bewerbs: „Singen bereitet nicht nur Freude, es schafft Freundschaften, verbindet Völker und Kulturen mit der weltumspannenden Sprache der Musik.“ Die Stadt Baden bereite „mit ihrem einzigartigen historischen Knotenpunkt an großen Künstlern wie Mozart, Beethoven, Schubert, Johann Strauss und dem anerkannten Ambiente den idealen Nährboden“.

Gedenktafel erinnert an Mozarts „Ave Verum“ in Baden. | Andreas Fussi

Insgesamt acht Chöre aus aller Welt wurden aus 30 Bewerbern von einer internationalen Jury aus renommierten Chor-Experten ausgewählt. Wie in den Jahren zuvor, wurde die zeitgenössische Komposition eines einstimmigen Pflichtliedes in Auftrag gegeben. Nach etlichen Absagen wurde das Lied an die Komponisten Manfred Länger, Österreich und Vytautas Miskinis, Litauen vergeben. „Man sieht an den Absagen, wie schwierig es ist, ein vernünftiges, einfaches Chorlied zu schrieben“, bemerkt Ziegler. Das Stück soll fixer Teil des Repertoires der Chöre werden.

Laut VP-Bürgermeister Stefan Szirucsek werde die Stadt Baden „vom zu erwartenden hohen Niveau der Veranstaltung in der internationalen Reputation“ und „von einem nicht unwichtigen zusätzlichen Tourismusaufkommen profitieren“. Der Bewerb verdeutliche aber eines: „Baden ist Kulturhauptstadt – wir brauchen uns nicht dafür zu bewerben!“ Baden besitze eine aktive Chorszene mit Tradition, verweist er auf den Kirchenchor: „Die Kirchenmusik in St. Stephan ist vermutlich die älteste durchgehende kulturelle Einrichtung der Stadt Baden auf dem Gebiet der Musik.“ Die frühesten Aufzeichnungen finden sich bereits 1415.

In der Eröffnungsveranstaltung „Meet & Greet“ begrüßen lokale Chöre aus Baden und Umgebung die internationalen Teilnehmerchöre mit Stücken in deren Originalsprache. „Das gegenseitige Kennenlernen steht im Mittelpunkt“, so Ziegler.

„Lange Nacht“ geht am 1. Juni in Szene

Eine weitere Besonderheit ist die „Lange Nacht der Chormusik“ am 1. Juni. Alle Teilnehmerchöre singen ein freies Kurzprogramm in der Stadtpfarrkirche St. Stephan. Als Höhepunkt singen alle gemeinsam Mozarts „Ave Verum Corpus“, das 1791 genau in dieser Kirche uraufgeführt wurde. In einer Abstimmung wählt dann das Publikum den Lieblingschor. Die „Awards Ceremony“ bildet den festlichen Abschluss, wo die Preise und Urkunden an die Chöre übergeben werden.

Die Bevölkerung ist zu den Wettbewerbs-Auftritten der Chöre bei freiem Eintritt im Casino eingeladen. Die Wettbewerbe wurden auf Samstag und Sonntag verlegt. Die Hauptverantwortlichen danken den Sponsoren, allen voran der Stadt Baden, „für die großartige Unterstützung“. Zawichowski: „Das kann man in anderen Städten suchen.“