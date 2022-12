Comeback von Herbert Perer am Grüner Markt

Werbung

Es war ein kulinarischer Verlust für den Grünen Markt, als Standbesitzerin Gabriela Hochstöger entschloss, die Obstverkaufshütte zu schließen und der legendäre Verkaufsmitarbeiter Herbert Perer in reguläre Alterspension ging.

Jetzt feiert Perer sein Comeback, in der Rolle, die er mit Herz und Seele lebt: als Obstverkäufer am Marktstand. Mit heute Mittwoch, 14. Dezember, öffnet der Marktstand 1a Früchte am Grünen Markt wieder seine Tore. Der Wiener Großhändler Gabriel Stefanov hat die Hütte übernommen. „Er kennt das Geschäft, hat schon früher bei uns eingekauft. Ich freue mich sehr, dass ich auch wieder dabei sein kann, ich werde versuchen, den Verkauf wieder rasch anzukurbeln“, sagt Perer. Denn immerhin ist er ein sehr bekanntes Gesicht am Markt, er kennt seine Kunden und die lieben es, sich mit ihm zu unterhalten und über die Vorzüge und Eigenschaften der verschiedenen Obstsorten zu debattieren.

„Das Angebot wird das gleiche wie vor der Schließung sein“

„Das Angebot wird das gleiche wie vor der Schließung sein“, verspricht Perer. Ab Jänner soll auch Marlene Gibhart das Verkaufsteam wieder verstärken. Die Wiedereröffnung des Obststandes löst unter den Marktstandbetreibern enormes positives Echo aus. „Wir freuen uns sehr, dass wieder ein Gemüse und Obsthandel am Markt Einzug findet und noch mehr über unseren Herbert“ , sagt Nadine Pernjak von der Kost.Bar begeistert.

Keine Nachrichten aus Baden mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.